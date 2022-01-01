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الرجوب يطلع وزير خارجية مصر على آخر التطورات السياسية

الثلاثاء 01 فبراير 2022 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يطلع وزير خارجية مصر على آخر التطورات السياسية



رام الله / سما /

أطلع أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفريق جبريل الرجوب، وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، على آخر التطورات السياسية التي تشهدها الساحة الفلسطينية وتصاعد الهجمات الاسرائيلية على أبناء شعبنا الفلسطيني.

واستعرض الرجوب خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الخارجية في القاهرة، اليوم الثلاثاء، ما تمارسه حكومة الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني، وما تقوم به عصابات المستوطنين، إضافة إلى عمليات هدم المنازل في مدينة القدس، وما تشهده الساحة الفلسطينية من تحديات واستحقاقات خلال الفترة المقبلة.

وأعرب الرجوب عن التقدير لدور مصر الداعم للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، بما في ذلك محورية الدور المصري في تحقيق المُصالحة الوطنية الفلسطينية المنشودة.

بدوره، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافــظ، إن اللقاء تناول الرؤية حول فرص تحريك مسار العملية السياسية والاتصالات مع الأطراف المعنية بالقضية الفلسطينية.

وأكد شكري مساندة مصر للجهود الفلسطينية الرامية إلى تعزيز الوضع الفلسطيني على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية، بما في ذلك دعم المتطلبات التنموية في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية، فضلاً عن التأكيد أيضاً على ضرورة تهيئة المناخ الملائم لإحياء مسار المفاوضات بين الجانبيّن الفلسطيني والإسرائيلي، مع دعم كافة سُبل التحرك قُدمًا بغية تحقيق ما يصبو إليه الشعب الفلسطيني الشقيق من حقوقه المشروعة، وصولاً إلى إقامة دولته المُستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لكافة مقررات الشرعية الدولية.

#جبريل الرجوب #فتح #سامح شكري #مصر

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