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حسين الشيخ يبحث مع بوغدانوف تسوية "الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"

الثلاثاء 01 فبراير 2022 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
حسين الشيخ يبحث مع بوغدانوف تسوية "الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"



رام الله / سما /

تلقى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا من حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية.وكشفت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن الجانبين "ناقشا المواضيع المتعلقة بتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما في ذلك في ضوء المكالمة الهاتفية الأخيرة بين رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وكذلك اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية المزمع عقده مطلع فبراير".

وذكر البيان أنه تمت الإشارة إلى أهمية عدم التباطؤ في عقد لقاء وزاري لرباعية الوسطاء الدوليين المعنية بعملية السلام في الشرق الأوسط بمشاركة روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وبحسب البيان فقد أكد الجانب الروسي تمسكه بموقفه الداعم للحق المشروع للشعب الفلسطيني في إنشاء دولة مستقلة في حدود العام 1967 تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن.

المصدر: موقع وزارة الخارجية الروسية

#حسين الشيخ #ميخائيل بوغدانوف

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