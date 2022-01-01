"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في سلطنة عُمان وهنغاريا

رام الله / سما /

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب التقدم لعدد من المنح الدراسية في سلطنة عُمان بمجال البكالوريوس والماجستير للعام 2022-2023، وهي منح مُقدّمة لطلبة الدول المشاركة في معرض إكسبو دبي 2020.

كما أعلنت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن توفر منحة دراسية بمجال الماجستير في هنغاريا؛ مُقدّمة من مؤسسة "الفاو"، للعام الدراسي 2022-2023.

ودعت المعنيين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل بما فيها التعليمات، والشروط، والتخصصات المطروحة، والوثائق المطلوبة، والموعد النهائي للتقديم.