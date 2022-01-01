سر استخدام محمد عبده هاتفا موديل قديم

وكالات / سما /

أثار فنان العرب محمد عبده الجدل مؤخرًا على السوشيال ميديا بسبب نوع هاتفه ذات الموديل القديم، وذلك بعدما انتشرت صورة له مع الفنان عبد المجيد عبد الله وهما يلتقطان "سيلفي"، من خلال هاتف محمد عبده، فظهرت غير واضحة، كون الهاتف نوكيا من موديل 3310.

وعلق محمود الجيلاني، مدير العلاقات العامة لمحمد عبده، على هذه الأصداء بأن الهاتف القديم يستخدمه "فنان العرب" بشكل يومي، لأنه يراه جهازًا عمليًا، مضيفًا: "عرضت عليه تغييره إلا أنه أصر على هذا النوع خصوصًا".

وأوضح الجيلاني في تصريحات صحفية أن عبده يستقبل من هاتفه الـ"نوكيا" المكالمات العامة والرسائل النصية المهمة SMS، فيما يخصص جهازًا آخر من نوع حديث لبقية أشغاله، لأنه لا يستغني عن الهواتف الحديثة لمتابعة أعماله والتواصل مع أبنائه.

وطرح أمس الأحد نجم الأغنية السعودية وفنان العرب محمد عبده أحدث أغانيه بعنوان "كتير اشتقت" التي يتعاون فيها مع الشاعر منصور الشادي، والملحن ناصر الصالح، بعد مرور 17 عامًا من نجاح الثلاثي في أغنية الأماكن، التي حققت نجاحًا كبيرًا على مر الأعوام.

وأشعل الفنان العرب محمد عبده حفل توزيع جوائز حفل JOY AWARDS، حيث قدم أغنية "إبعاد" والتي لاقت ترحيب وإعجاب الجمهور، وطلب من هاني شاكر وكاظم الساهر التقاط صورة تذكارية معهما، وكان هاني شاكر قدم أغنية "علي الضحكاية" والتي تألق في تقديمها، وذلك بعدما قدمه كاظم الساهر والذي قدم أغنية "أحبيني" واستقبله الجمهور بحفاوة شديدة.

وفازالممثل يعقوب الفرحان بجائزة أفضل ممثل وفازت الفنانة إلهام علي بجائزة افضل ممثلة فى فئة المسلسلات بحفل جوي أووردز.ويقام حفل توزيع جوائز JOY AWARDS على مسرح بكر الشدي بوليفارد الرياض النجوم، جائزة صناع الترفيه في نسختها الثانية بالسعودية مخصصة لأهل الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة والمؤثرين العرب.