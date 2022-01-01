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سلطة البيئة تبحث مع مؤسسة بورتلاند البريطانية آفاق التعاون

الثلاثاء 01 فبراير 2022 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

بحثت رئيس سلطة جودة البيئة نسرين التميمي، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة بورتلاند ترست البريطانية بارون فرانكال والوفد المرافق، آفاق التعاون المشترك وتعزيز العمل.

واطلعت التميمي الوفد على آليات عمل وخطط واستراتيجيات سلطة جودة البيئة في حماية البيئة الفلسطينية وتعزيز الوعي البيئي، مشيرة إلى أهمية التحول إلى مفهوم الاقتصاد الأخضر، الذي يعد وسيلة هامة لتحقيق التنمية المستدامة.

وشدد فرانكال على أهمية تعزيز آفاق الشراكة والتعاون بين المؤسسة وسلطة جودة البيئة، لما له من دور في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

#سلطة البيئة

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