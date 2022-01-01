لجنة الإعمار المصرية : 9 شركات فلسطينية تتولى بناء المدن السكنية بغزة

غزة/ سما /

أعلنت لجنة الإعمار المصرية، اليوم الثلاثاء، ترسية عطاءات المدن السكينة في قطاع غزة، والتي تأتي ضمن الخطة المصرية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة الإعمار، وذلك بعد انتهاء العدوان الاسرائيلي على غزة في مايو /آيار من العام الماضي والمقدرة بنصف مليار دولار أمريكي.

وقالت لجنة الإعمار المصرية للغد، إنه تم ترسية مناقصات المدن السكنية المصرية في قطاع غزة، على تسعة شركات فلسطينية تحت إشراف ومتابعة من لجنة الإعمار المصريه.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد خلال مشاركته بمنتدى شباب العالم، حرصه على دعم عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة وأعرب عن أمله في استكمال مشروعات إعادة الإعمار التي تشارك فيها الشركات المصرية في أقرب وقت ممكن.

ومن المقرر ان تنشأ مصر ثلاث مدن سكنية في قطاع غزة كل واحدة منها تحتوي على 22 بناية، بالإضافة لتطوير شارع الرشيد الساحلي، وإقامة جسر في منطقة الشجاعية.

وتعمل مصر منذ توقف العدوان على غزة مايو /آيار على تنفيذ سلسلة من الخطوات الهامة لإعادة إعمار قطاع غزة، ودعم القطاع بالاحتياجات الأساسية من المواد الخام، بالإضافة للمساعدات الإغاثية والإنسانية.