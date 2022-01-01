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حماس: إغلاق منزل الشهيد أبو شخيدم عمل جبان

الثلاثاء 01 فبراير 2022 01:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: إغلاق منزل الشهيد أبو شخيدم عمل جبان



غزة/ سما /

 اعتبرت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، أن إغلاق وهدم قوات الاحتلال منزل الشهيد فادي أبو شخيدم في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة صباحًا “عمل جبان يؤكد فشل الاحتلال في مواجهة المقاومة المستمرة”.

وقال محمد حمادة الناطق باسم حماس عن مدينة القدس، “نحيي أبناء شعبنا الذين هبوا للدفاع عن المخيم والتصدي لهذه العملية الهمجية واشتبكوا مع قوات الاحتلال ببسالة، وسيظل أهل القدس خط الدفاع الأول عن الهوية العربية والإسلامية للقدس وفلسطين”.

وأكد حمادة أن “سياسات العقاب الجماعي وهدم المنازل لن تثني شعبنا في الدفاع عن حقه ومواصلة المقاومة بكل السبل، وأن هذا الكيان الذي قام على الجرائم قد آن زواله”.

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الاحتلال يغلق منزل الشهيد فادي أبو شخيدم في مخيم شعفاط بالقدس

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