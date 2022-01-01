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إضافة مهمة من "واتساب" انتظرها المستخدمين

الثلاثاء 01 فبراير 2022 01:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
إضافة مهمة من "واتساب" انتظرها المستخدمين



وكالات / سما /

في خطوة مهمة من واتساب انتظرها ملايين المستخدمين حول العالم، كشف الرئيس التنفيذي لتطبيق التواصل الفوري “واتساب”، ويل كاثكارث، إن الجمهور يرغب منذ وقت طويل بوجود التطبيق على أجهزة الحواسيب اللوحية “آيباد”.

وأضاف كاثكارث في مقابلة مع موقع “ذا فيرج” التقني” أن “واتساب” يرغب في إطلاق نسخة من التطبيق على هذه الأجهزة التي تستقطب ملايين المستخدمين.

ورغم أن وجود تطبيق “واتساب” على أجهزة “آيباد” صار ضرورة، إلا أنه لم يجر إطلاقه حتى الآن.

وقال موقع “ذا فيرج” إنه مع أن كاثكارث لم يذهب بعيدا في الإلتزام بإطلاق تطبيق على “آيباد”، إلا أن كلامه يشير إلى أنه من المحتمل إصدار التطبيق في المستقبل القريب.

وأضاف كاثكارث :”إذا كان لديك عدة أجهزة، فسيكون من المهم وجود التطبيق على الحاسوب اللوحي”.

ولفت إلى “واتساب” صنع الكثير على صعيد التكنولوجيا التي تعمد استخدامه على أجهزة متعددة، مشيرا إلى وجود نسختي التطبيق على الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة والثابتة.

وأضاف أن هذه التقنية تساعد في استمرار تلقي الرسائل عبر التطبيق في حال فقدان اتصال الهاتف بالإنترنت، وهذا ما سيكون مهما للتطبيق على الأجهزة اللوحية، وفقا لسكاي نيوز عربية.

ويتيح الإصدار الحالي لـ”واتساب” إمكانية الوصول إليها على 4 أجهزة في وقت متزامن.

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