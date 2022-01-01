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باناسونيك تبتكر طرقا جديدة لتطوير عدسات كاميرات الهواتف

الثلاثاء 01 فبراير 2022 12:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
باناسونيك تبتكر طرقا جديدة لتطوير عدسات كاميرات الهواتف



وكالات / سما /

أعلنت شركة باناسونيك عن ابتكار جديد لتحسين عالم عدسات كاميرات الهواتف والأجهزة الذكية.

وأشار الخبراء في باناسونيك إلى أنهم ابتكروا طريقة جديدة لقولبة الزجاج بحيث تصبح عملية تصنيع العدسات أسهل وأكثر موثوقية.

وأوضح الخبراء أن التقنية الجديدة هي تقنية تشبه تلك المستخدمة مع عدسات الأشعة ما تحت الحمراء لكنها ستستعمل مستقبلا مع العدسات شبه الكروية المعتمدة في الهواتف الذكية، وسيستخدم معها زجاج كالكوجينيد لتعزيز أداء الكاميرات وأجهزة الاستشعار.

والمميز في التقنية الجديدة أيضا هو أنها تسهل تصنيع العدسات بأقطار مختلفة تتراوح ما بين 3 و40 ملم، كما لا تستخدم معها مواد لاصقة لتثبيت العدسات ما يمنع تلوث حواف العدسة ويزيد دقة التصوير في الكاميرات.

ومن المتوقع أن تساعد الفكرة الجديدة باناسونيك على توسيع أعمالها في إنتاج كاميرات الهواتف، كما يمكن أن تخدمها مستقبلا في دخول أسواق جديدة لإنتاج العدسات لأجهزة إلكترونية أخرى.

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