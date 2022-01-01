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روسيا تبتكر سبيلا لمكافحة أسراب الدرونات

الثلاثاء 01 فبراير 2022 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا تبتكر سبيلا لمكافحة أسراب الدرونات



وكالات / سما /

اخترعت روسيا طريقة للتعامل مع "أسراب" الطائرات محدودة الحجم من دون طيار باستخدام "سحابة من الشظايا".

ابتكر المتخصصون من الجامعة العسكرية الروسية لدى وزارة الدفاع طريقة جديدة للتعامل مع سرب طائرات صغيرة من دون طيار.

ويكمن جوهرها في رش حقل من الشظايا بواسطة  مروحية مسيّرة رباعية المراوح فوق منشأة مراد حمايتها. وجاء في تقرير منشور على موقع Rospatent ( براءة الاختراع) أن الطائرة التي ابتكرها أساتذة الجامعة  عبارة عن مروحية مسيّرة مزودة بوحدة تحكم ووحدة قتالية متعددة المواسير التلسكوبية و4 قضبان متداخلة أفقيا ومتصلة مع بعضها البعض بشبكة ترش "الذخيرة" على شكل شظايا صغيرة متطايرة في اتجاهات مختلفة.

وحسب للمعلومات الواردة في بطاقة براءة الاختراع فإن الفائدة من الاختراع تنطلق من تزايد أخطار ناجمة عن  هجوم أسراب من الدرونات على منشآت البنية التحتية العسكرية والمدنية.

يذكر أن الذكاء الاصطناعي الذي يحمله سرب من الدرونات يقوم بالتنسيق في عدد كبير من الطائرات من دون طيار تتعاون مع بعضها البعض والبيئة المحيطة بها. وتتصرف تلك الدرونات كجسم واحد كبير ومعقد على الرغم من بساطة تصميم مكونات كل منها.

وقد يؤثر سرب الدرونات بفضل من تخفيه عن الرادارات على خوض العمليات الحربية ويوجّه ضربات جوية  ويستطلع مواقع العدو ومراكز القيادة والقوة البشرية حتى في ظروف الحرب الإلكترونية.

وحسب أساتذة الجامعة العسكرية فإن وسائل مكافحة الدرونات مثل الدفاعات الجوية والحرب الإلكترونية  والمقاتلات والمروحيات والأسلحة الخفيفة عاجزة عن تنفيذ تلك المهمة بقدر كاف، فضلا عن غلاء استخدامها ضد الدرونات.

أما التكنولوجيا التي اقترحوها فإنها قادرة على حماية المنشآت العسكرية بواسطة سحابة من الشظايا حيث يُعلّق الدرون في الجو في وضع قتالي فوق المنشأة مزوّدا بشبكة.

وتسجل مستشعراته حركة سرب من الدرونات وترسل إشارات كهربائية إلى وحدة مقاتلة متعددة المواسير التي  تطلق نيرانها برشقات وتشكل سحابة من الشظايا تدمر  درونات العدو.

#روسيا #الدرونات #الطائرات #تكنولوجيا

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