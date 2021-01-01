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طبيبة روسية: لم تظهر أي أعراض سلبية خلال اختبار لقاح الأنف ضد كوفيد

الثلاثاء 01 فبراير 2022 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
طبيبة روسية: لم تظهر أي أعراض سلبية خلال اختبار لقاح الأنف ضد كوفيد



وكالات / سما /

قالت يلينا سموليارتشوك رئيسة مركز الدراسات السريرية للأدوية في جامعة سيتشين بموسكو، إنه لم تظهر أية عواقب سلبية لدى المتطوعين خلال اختبار اللقاح الأنفي ضد كوفيد.

وأضافت الخبيرة: "لم نسجل أي ردود فعل سلبية لديهم تجاه هذا اللقاح".

ونوهت الطبيبة، بأنه تم حتى الآن تطعيم المتطوعين بالجرعة الأولى فقط، وبعد 21 يوما من التطعيم الأول، سيحصلون على المكون الثاني من اللقاح.

ووفقا لها، تم حتى الآن تطعيم 6 أشخاص، ومن المقرر بشكل إجمالي تطعيم 100 متطوع في إطار الدراسة المذكورة.

في منتصف أكتوبر، أصبح معروفا أن وزارة الصحة الروسية سمحت بإجراء تجارب سريرية للقاح للأنف ضد فيروس كورونا مسرولة طبية:(SPRAY 08-Gam-COVID-Wak-2021)، الذي صممه مركز غاماليا الروسي.

#طبيبة روسية #كوفيد 19

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