فيديو.. انتصار غالي "لـ"النشامى" .. وتعادل بين الشجاعية والعميد

غزة / سما /

خطف شباب خانيونس انتصاراً ثميناً من ضيفه، شباب جباليا (0/1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب خانيونس البلدي، ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري الممتازة.

ويدين "النشامى" بفوزه إلى لاعبه، رفيق عاشور، الذي سجل هدف الفوز الوحيد في الدقيقة (85).

وبهذا الفوز رفع الفائز رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث "مؤقتًا"، وبفارق الأهداف خلف خدمات رفح، وأمام اتحاد خانيونس، وبقي رصيد الخاسر عند 7 نقاط بالمركز التاسع "مؤقتًا".

اتحاد الشجاعية (0) _ غزة الرياضي (0)

وتعادل اتحاد الشجاعية مع نظيره غزة الرياضي (0/0)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب اليرموك بمدينة غزة.

وفشل الفريقان في الوصول للشباك على مدار الـ90 دقيقة.

وبهذا التعادل رفع "المنطار" رصيده إلى 21 نقطة في المركز الأول، والصدارة، وأصبح رصيد غزة الرياضي عند 11 نقطة في المركز السابع.