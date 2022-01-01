انتصار كبير لخدمات البريج في كأس السلة

غزة / سما /

حقق فريق خدمات البريج انتصاراً جديداً في كأس كرة السلة (الراحل عبد الله الكرنز)، بعد فوز على نظيره شباب المغازي (54/92)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة الشهيد سعد صايل بمدينة غزة، ضمن مباريات المجموعة الأولى،

ونجح خدمات البريج بالفوز باللقاء، بعدما سيطر على جميع أرباع اللقاء التي جاءت على النحو التالي:

الربع الأول: 18/20 لصالح خدمات البريج

الربع الثاني: 9/28 لصالح خدمات البريج

الربع الثالث: 15/21 لصالح خدمات البريج

الربع الرابع: 12/23 لصالح خدمات البريج

أدار اللقاء تحكيمياً: دولي باسل كرون، دولي باسل كرون، تامر قشطة، مسجل محمد الصلحات، ميقاتي جاد أغا، ميقاتي "24 ثانية" أحمد زعرب.