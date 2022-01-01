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لاعب فلسطيني جديد ينتقل للدوري المصري

الثلاثاء 01 فبراير 2022 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لاعب فلسطيني جديد ينتقل للدوري المصري



القاهرة / سما /

نجح مسؤولو نادي فيوتشر المصري، في حسم التعاقد مع الفلسطيني صالح شحادة، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ثون السويرسي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن نادي فيوتشر، نجح في حسم التعاقد مع صالح شحادة، لمدة ثلاثة مواسم ونصف ، وذلك بناءً على طلب على ماهر، المدير الفني، بهدف حل الأزمة التي يعاني منها الفريق في مركز قلب الهجوم، خاصة بعد إصابة مروان محسن بكسر وسيغيب على إثرها لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

وسبق للمهاجم شحادة الظهور مع المنتخب الوطني الفلسطيني في عدة استحقاقات دولية لكن هذه تجربته الاحترافية الأولى خارج الدوري السويسري.

ويتطلع فيوتشر للتواجد في المربع الذهبي في موسمه الأول بمسابقة الدوري الممتاز، حيث يحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر في 3 لقاءات، أحرز لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 9 غيرها.

#فيوتشر المصري #فيوتشر #صالح شحادة #الدوري المصري #ثون السويرسي

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