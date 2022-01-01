أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

فيما يلي أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية الثلاث (هآرتس، ويديعوت أحرونوت، ومعاريف) الصادرة اليوم الثلاثاء.
"هآرتس":
- التحقيق في وفاة المسن الفلسطيني يكشف عن فشل أخلاقي
- افتتاحية الصحيفة: يجب حل وحدة "نيتسح يهودا"، وإذا لم ينفع ذلك فسيعتبر رئيس الأركان شريكا في اضطهاد بني البشر
- من الكهرباء حتى الخضراوات: الحكومة رفعت الراية البيضاء أمام الغلاء
- بنيامين نتنياهو ملاك الخراب
- اليوم الحكم على رئيس حزب شاس والوزير السابق أرييه درعي.. بتهمة التهرب الضريبي
- الخارجية الإسرائيلية: تقرير "آمنستي" الذي يتهم إسرائيل بالإبرتهايد "كاذب ومعاد للسامية"
- عدد المرضى يرتفع يوميا ووضعهم صعب
- بلدية حيفا تريد اغلاق الفجوات بين المدارس العربية واليهودية ولكن الأموال تحول الى المدارس الدينية اليهودية وتبقي الطلبة العرب بدون ميزانيات
"يديعوت أحرونوت":
- غلاء الأسعار: نحن ندفع الثمن
- نتائج التحقيق بوفاة المسن الفلسطيني: توبيخ قائد الوحدة والإطاحة بضباط
- بعد هبوط عدد المرضى: قلق من ارتفاع عدد المرضى ووضعهم صعب
- التقرير الذي سيطيح برئيس حكومة بريطانيا
"معاريف":
- الغلاء في إسرائيل: الكهرباء والمواد الغذائية والوقود
- إقرار تجنيد طلاب المعاهد الدينية يثير غضب الأحزاب الدينية
- الهروب من سجن جلبوع: اليوم سيمثل أمام اللجنة وزير الأمن الداخلي السابق، جلعاد أردان ليرد على إهمال السجون وعدم تحويل الميزانيات
- القصف في سوريا: إسرائيل تتصرف كالمعتاد
- وفاة المسن الفلسطيني فشل أخلاقي
- 55% من اليهود لا يشعرون بالأمان الشخصي بعد أحداث شهر أيار السابق