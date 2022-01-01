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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الثلاثاء 01 فبراير 2022 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية الثلاث (هآرتس، ويديعوت أحرونوت، ومعاريف) الصادرة اليوم الثلاثاء.

"هآرتس": 

- التحقيق في وفاة المسن الفلسطيني يكشف عن  فشل أخلاقي 

- افتتاحية الصحيفة: يجب حل وحدة "نيتسح يهودا"، وإذا لم ينفع ذلك فسيعتبر رئيس الأركان شريكا في اضطهاد بني البشر 

- من الكهرباء حتى الخضراوات: الحكومة رفعت الراية البيضاء أمام الغلاء 

- بنيامين نتنياهو ملاك الخراب 

- اليوم الحكم على رئيس حزب شاس والوزير السابق أرييه درعي.. بتهمة التهرب الضريبي 

- الخارجية الإسرائيلية: تقرير "آمنستي" الذي يتهم إسرائيل بالإبرتهايد "كاذب ومعاد للسامية" 

- عدد المرضى يرتفع يوميا ووضعهم صعب

- بلدية حيفا تريد اغلاق الفجوات بين المدارس العربية واليهودية ولكن الأموال تحول الى المدارس الدينية اليهودية وتبقي الطلبة العرب بدون ميزانيات

"يديعوت أحرونوت": 

- غلاء الأسعار: نحن ندفع الثمن 

- نتائج التحقيق بوفاة المسن الفلسطيني: توبيخ قائد الوحدة والإطاحة بضباط 

- بعد هبوط عدد المرضى: قلق من ارتفاع عدد المرضى ووضعهم صعب 

- التقرير الذي سيطيح برئيس حكومة بريطانيا 

"معاريف": 

- الغلاء في إسرائيل: الكهرباء والمواد الغذائية والوقود 

- إقرار تجنيد طلاب المعاهد الدينية يثير غضب الأحزاب الدينية 

- الهروب من سجن جلبوع: اليوم سيمثل أمام اللجنة وزير الأمن الداخلي السابق، جلعاد أردان ليرد على إهمال السجون وعدم تحويل الميزانيات 

- القصف في سوريا: إسرائيل تتصرف كالمعتاد 

- وفاة المسن الفلسطيني فشل أخلاقي 

- 55% من اليهود لا يشعرون بالأمان الشخصي بعد أحداث شهر أيار السابق

#الصحف الإسرائيلية

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