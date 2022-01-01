أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

رام الله / سما /

فيما يلي أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية الثلاث (هآرتس، ويديعوت أحرونوت، ومعاريف) الصادرة اليوم الثلاثاء.

"هآرتس":

- التحقيق في وفاة المسن الفلسطيني يكشف عن فشل أخلاقي

- افتتاحية الصحيفة: يجب حل وحدة "نيتسح يهودا"، وإذا لم ينفع ذلك فسيعتبر رئيس الأركان شريكا في اضطهاد بني البشر

- من الكهرباء حتى الخضراوات: الحكومة رفعت الراية البيضاء أمام الغلاء

- بنيامين نتنياهو ملاك الخراب

- اليوم الحكم على رئيس حزب شاس والوزير السابق أرييه درعي.. بتهمة التهرب الضريبي

- الخارجية الإسرائيلية: تقرير "آمنستي" الذي يتهم إسرائيل بالإبرتهايد "كاذب ومعاد للسامية"

- عدد المرضى يرتفع يوميا ووضعهم صعب

- بلدية حيفا تريد اغلاق الفجوات بين المدارس العربية واليهودية ولكن الأموال تحول الى المدارس الدينية اليهودية وتبقي الطلبة العرب بدون ميزانيات

"يديعوت أحرونوت":

- غلاء الأسعار: نحن ندفع الثمن

- نتائج التحقيق بوفاة المسن الفلسطيني: توبيخ قائد الوحدة والإطاحة بضباط

- بعد هبوط عدد المرضى: قلق من ارتفاع عدد المرضى ووضعهم صعب

- التقرير الذي سيطيح برئيس حكومة بريطانيا

"معاريف":

- الغلاء في إسرائيل: الكهرباء والمواد الغذائية والوقود

- إقرار تجنيد طلاب المعاهد الدينية يثير غضب الأحزاب الدينية

- الهروب من سجن جلبوع: اليوم سيمثل أمام اللجنة وزير الأمن الداخلي السابق، جلعاد أردان ليرد على إهمال السجون وعدم تحويل الميزانيات

- القصف في سوريا: إسرائيل تتصرف كالمعتاد

- وفاة المسن الفلسطيني فشل أخلاقي

- 55% من اليهود لا يشعرون بالأمان الشخصي بعد أحداث شهر أيار السابق