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ريال مدريد يتوصل إلى اتفاق لضم مبابي

الثلاثاء 01 فبراير 2022 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يتوصل إلى اتفاق لضم مبابي



وكالات / سما /

توصل نادي ريال مدريد الإسباني إلى اتفاق للتعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حسبما نشرت صحيفة بيلد الألمانية، أمس الإثنين.

وأوضحت بيلد أن الاتفاق بين الريال ومبابي ينص على توقيع اللاعب على عقود انتقاله للفريق بدايةً من الموسم المقبل، كلاعب حر بعد انتهاء عقده مع النادي الباريسي، ما يعني أن اللاعب اتخذ القرار بعدم الالتفات لمحاولات النادي الباريسي للتوقيع على عقد جديد والاستمرار لموسم آخر في بارك دي برانس.

ويحصل مبابي بموجب اتفاقه مع إدارة الريال، برئاسة فلورنتينو بيريز، على راتب سنوي يصل إلى 50 مليون يورو في الموسم الواحد.

ويعني الراتب الضخم الذي سيحصل عليه مبابي أن عملية التعاقد مع إيرلينج هالاند، من طرف ريال مدريد، ستكون أكثر تعقيداً، وفقاً لما ذكرته الصحيفة الألمانية أيضاً.

ويمني ريال مدريد النفس أن يبقى هالاند في صفوف فريقه، بوروسيا دورتموند الألماني، حتى يونيو بعد المقبل لكي يتمكن النادي من التعاقد معه حينها.

#ريال مدريد #كيليان مبابي #باريس سان جيرمان

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