برشلونة ينجح في ضم أوباميانج نجم أرسنال

وكالات / سما /

نجح نادي برشلونة في إتمام صفقة المُهاجم الجابوني الدولي بيير إيمريك أوباميانج نجم أرسنال وبوروسيا دورتموند في السابق.

وقال الصحفي الموثوق في أخبار الانتقالات فابريزيو رومانو أن الصفقة تمت، وأن العقد تم الاتفاق عليه بعد اجتياز الاختبار الطبي، وأشار رومانو إلى أن أرسنال سينجح في توفير الراتب العالي الذي يتقاضاه أوباميانج كما أراد.

وأكد تقرير نشرته صحيفة سبورت الكتالونية خبر إتمام الصفقة، وذكرت أن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيكون اليوم الثلاثاء، وقال التقرير إن العقد المُبرم بين الكتلان والنجم الجابوني سيمتد لمدة عام ونصف العام.

يُذكر أن التعاقد مع مُهاجم كان أولوية برشلونة خلال الميركاتو الشتوي، وذلك لتدعيم قدرات الفريق في الدوري الإسباني خاصة بعد إعلان النجم الأرجنتيني المُخضرم سيرجيو أجويرو اعتزاله كرة القدم.

وكان أوباميانج قد انتقل إلى ارسنال في 2018 قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني، ومنذ ذلك الحين شارك مع الجانرز في 163 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 92 هدفاً، وصنع 21 هدفاً لزملائه.