  1. الرئيسية
  2. الرياضة

برشلونة ينجح في ضم أوباميانج نجم أرسنال

الثلاثاء 01 فبراير 2022 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة ينجح في ضم أوباميانج نجم أرسنال



وكالات / سما /

نجح نادي برشلونة في إتمام صفقة المُهاجم الجابوني الدولي بيير إيمريك أوباميانج نجم أرسنال وبوروسيا دورتموند في السابق.

وقال الصحفي الموثوق في أخبار الانتقالات فابريزيو رومانو أن الصفقة تمت، وأن العقد تم الاتفاق عليه بعد اجتياز الاختبار الطبي، وأشار رومانو إلى أن أرسنال سينجح في توفير الراتب العالي الذي يتقاضاه أوباميانج كما أراد.

وأكد تقرير نشرته صحيفة سبورت الكتالونية خبر إتمام الصفقة، وذكرت أن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيكون اليوم الثلاثاء، وقال التقرير إن العقد المُبرم بين الكتلان والنجم الجابوني سيمتد لمدة عام ونصف العام.

يُذكر أن التعاقد مع مُهاجم كان أولوية برشلونة خلال الميركاتو الشتوي، وذلك لتدعيم قدرات الفريق في الدوري الإسباني خاصة بعد إعلان النجم الأرجنتيني المُخضرم سيرجيو أجويرو اعتزاله كرة القدم.

وكان أوباميانج قد انتقل إلى ارسنال في 2018 قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني، ومنذ ذلك الحين شارك مع الجانرز في 163 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 92 هدفاً، وصنع 21 هدفاً لزملائه.

 

#أرسنال #برشلونة #أوباميانج

الأكثر قراءة اليوم

قرار بوقف الأعمال في مشروع إنشاء المدينة المصرية شمال قطاع غزة لهذا السبب..

"حماس" توضح حقيقة تلقّيها عرضاً إسرائيلياً عن "ضمانات الهدوء"

هل ستغلق "الأونروا" مدارسها بغزة في ظل انتشار المتحور الجديد "أوميكرون" ؟

هآرتس: عن "موت" مسن فلسطيني.. ضباط إسرائيليون: جنودنا لم يروا أمامهم إنساناً

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ووزير الخارجية الأمريكي

طالع : أبرز قرارات مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية

بعد "فيديو جريمة القتل" .. جمال حكروش يستقيل من الشرطة الإسرائيلية

الأخبار الرئيسية

الصحة : 8 وفيات و2549 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

o

الاحتلال يغلق منزل الشهيد فادي أبو شخيدم في مخيم شعفاط بالقدس

تبرع

اذاعة الجيش: دحلان وجد طريقا التفافيا تجاوز فيه رام الله

الأرصاد: منخفضان جويان يضربان الأراضي الفلسطينية هذا الأسبوع..ماذا عن الثلوج ؟

وفد

تفاصيل لقاءات وفد الجهاد الاسلامي مع المسؤولين في الجزائر

الاتصالات الفلسطينية