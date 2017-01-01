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رسمياً .. يوفنتوس يتعاقد مع دينيس زكريا

الثلاثاء 01 فبراير 2022 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً .. يوفنتوس يتعاقد مع دينيس زكريا



وكالات / سما /

أعلن نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني عن انتقال نجمه السويسري دينيس زكريا لصفوف فريق يوفنتوس الإيطالي خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وكان بوروسيا مونشنجلادباخ قد نجح في صيف عام 2017 من التعاقد مع دينيس زكريا صاحب 25 عاماً بمبلغ 12 مليون يورو قادماً من يانج بويز السويسري.

وارتبط اسم دينيس زكريا بالرحيل عن فريقه الألماني بوروسيا مونشنجلادباخ في ظل رفضه لتجديد عقده مع النادي الألماني.

ونجح يوفنتوس في نهاية المطاف بخطف النجم السويسري دينيس زكريا من جميع المهتمين بضمه في مقدمتهم أرسنال الإنجليزي.

وأشار فابريزيو رومانو الصحفي الشهير بشبكة “سكاي سبورتس” إلى أن نادي يوفنتوس قد نجح في التعاقد مع لاعب خط الوسط دينيس زكريا بمبلغ 5 ملايين يورو بالإضافة إلى ثلاثة ملايين آخرين كمتغيرات على الصفقة لمدة أربع سنوات ونصف.

الجدير بالذكر أن النجم السويسري دينيس زكريا قد شارك مع فريقه السابق بوروسيا مونشنجلادباخ هذا الموسم في 18 مباراة، ونجح في تسجيل هدفين وصناعة آخر.

 

#دينيس زكريا #يوفنتوس #بوروسيا مونشغلادباخ

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