رسمياً .. فرانك لامبارد يتولى تدريب إيفرتون

وكالات / سما /

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي رسمياً تعاقده مع فرانك لامبارد أسطورة ومدرب تشيلسي السابق.

وكان نادي إيفرتون قد قرر إقالة الإسباني رافا بينيتيز من منصبه كمدرب للفريق بسبب سوء النتائج هذا الموسم.

ونشر موقع إيفرتون الرسمي على الإنترنت خبر التعاقد مع فرانك لامبارد لمدة موسمين ونصف حتى صيف عام 2024.

وأشار الموقع إلى أن فرانك لامبارد سيتولى مسؤولية تدريب الفريق ابتداءً من مباراة إيفرتون أمام برينتفورد يوم السبت المقبل ضمن فعاليات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأوضح الموقع بأن فرانك لامبارد يعد من الأسماء المميزة في عالم التدريب، حيث بدأ مسيرته التدريبية مع ديربي كاونتي عام 2018، وقاد الفريق إلى المباريات الفاصلة للتأهل لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وبعدها تولى تدريب فريقه السابق تشيلسي، وقاده إلى احتلال المركز الرابع بالبريميرليج، ووصل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتحدث لامبارد عقب توقيعه مع إيفرتون قائلاً “إنه لشرف كبير لي أن أمثل فريقاً بحجم وتقالدي إيفرتون. أنا متحمس جداً للبدء بعد التحدث إلى المالك ومجلس الإدارة، حيث شعرت بشغفهم وطموحهم”.