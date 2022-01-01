قوات الاحتلال تعتقل 14 مواطنا من مخيم الامعري

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 14 مواطنا من مخيم الامعري بمحافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحامها للمخيم 14 مواطنا وهم: عمر أبو عطية، وفتحي عماد، وحمزة عقل، وكفاح طملية، وإيهاب أبو شوشة، وحمادة حماد، وأحمد براش، وابراهم العطعوط، وحسين رضوان، ومهند سمارة، ومحمد أبو صيدة، ومحمد اليويو، ويزن عابد، وعوض النوباني.

وأشارت المصادر الى إصابة شاب في المخيم، بعد أن هاجمه كلب بوليسي خلال الاقتحام.

في السياق، تواصل قوات الاحتلال اقتحام عدة مناطق في المحافظة، حيث تتواجد في حي الجنان، وسطح مرحبا بمدينة البيرة.