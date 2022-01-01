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القواسمي: ما جرى مع الشهيد أسعد هو نهج الاحتلال الثابت

الثلاثاء 01 فبراير 2022 09:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القواسمي: ما جرى مع الشهيد أسعد هو نهج الاحتلال الثابت



رام الله / سما /

قال عضو المجلس الثوري، والمتحدث الرسمي باسم حركة "فتح" أسامة القواسمي "إن ما جرى مع الشهيد عمر أسعد هو نهج وسلوك دائمان لجيش الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني".

وقال القواسمي "إن الفارق ما بين الشهيد أسعد وغيره من آلاف الفلسطينيين هو أنه يحمل الجنسية الأميركية، مما أثار حفيظة الجانب الأميركي باعتباره مواطنا أميركيا، ما أجبر سلطات الاحتلال على إجراء تحقيق".

وتساءل: ماذا عن آلاف الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ وشباب يتم اعتقالهم وتعذيبهم وقتل جزء منهم بدم بارد، ولا يحملون إلا جنسية وطنهم الأصل فلسطين؟ وأشار إلى أن ما تمارسه دولة الاحتلال يوميا من اعتقالات وتعذيب أكبر بكثير مما جرى مع الشهيد عمر أسعد ابن الثمانين عاما.

يشار إلى أن المواطن عمر عبد المجيد أسعد (80 عاما) من قرية جلجليا شمال رام الله، استشهد في الثاني عشر من الشهر الماضي، إثر احتجازه وتكبيله والاعتداء عليه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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