رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم الثلاثاء، خبر تأكيد الرئيس محمود عباس خلال الاتصال الهاتفي مع وزير الخارجية الأميركي أن الوضع الحالي غير قابل للاستمرار.

كما تناولت الصحف الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام)، خبر هدم الاحتلال أربعة منازل في جبل المكبر والعيسوية، وتحطيم المستوطنين زيتونا قرب بيت لحم، وتسجيل أكبر نسبة إصابات بكورونا والتي وصلت إلى 10 آلاف.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

-خلال اتصال هاتفي بينهما، الرئيس: يجب وقف طرد الفلسطينيين من القدس.. بلينكن: نرفض الاستيطان والاجتياحات في مناطق السلطة

-إخطارات وعمليات هدم تشمل 9 منازل

-الحكومة تدعو المواطنين لتلقي المطاعيم تجبنا لحصد المزيد من الأرواح

-6 وفيات و10444 اصابة جديدة بكورونا في الضفة والقطاع

"الحياة الجديدة":

-الرئيس خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي: الوضع الحالي غير قابل للاستمرار.. بلينكن: نرفض الاستيطان واعتداءات المستوطنين والاجتياحات وطرد السكان وهدم البيوت وملتزمون بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية

-العفو الدولية: اسرائيل دولة فصل عنصري

-الاحتلال يجبر عائلتين على هدم 4 من منزلها في القدس ويخطر عائلة سالم في الشيخ جراح بإخلاء منزلها

-مجلس الوزراء يدعو المواطنين لتلقي المطاعيم للوقاية من كورونا

-6 وفيات و10444 اصابة بكورونا

"الأيام":

-الرئيس لبلينكن: الوضع غير قابل للاستمرار والمجلس المركزي سيتخذ القرارات اللازمة

-الاحتلال يخطر باخلاء عائلة سالم من منزلها بالشيخ جراح

-تقرير متفجر لمنظمة "أمنستي" اليوم بعنوان: نظام أبارتهايد الاسرائيلي ضد الفلسطينيين

-هدم أربعة منازل في جبل المكبر والعيسوية ومستوطنون يحطمون زيتونا قرب بيت لحم

-الحكومة" نعمل على توثيق الأضرار الناجمة عن المنخفض الأخير لتعويض المزارعين

-"الوباء": 6 وفيات و10444 اصابة جديدة وتزايد الاصابات في صفوف الطواقم الطبية

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