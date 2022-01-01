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إغلاق سفارة إسرائيل في أوكرانيا حتى إشعار آخر

الثلاثاء 01 فبراير 2022 08:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إغلاق سفارة إسرائيل في أوكرانيا حتى إشعار آخر



القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة "13" العبرية أن العاملين في سفارة إسرائيل بأوكرانيا قرروا إغلاقها حتى إشعار آخر بسبب خلافات مع وزارة المالية الإسرائيلية التي قررت تخفيض أجورهم.

وأفادت القناة بأن "لجنة الموظفين في وزارة الخارجية الإسرائيلية أكدت أنه وبسبب الخلافات بينها وبين وزارة المالية الإسرائيلية سيتم إغلاق سفارة أوكرانيا حتى إشعار آخر".

وأكدت أن هذا القرار جاء على خلفية قرار وزارة المالية الإسرائيلية خصم مبلغ مالي من معاشات الموظفين في السفارة الإسرائيلية في أوكرانيا الشهر المقبل.

وقالت إن العاملين في وزارة الخارجية بمدينة كييف كانوا يعملون على التوصل لحل للأزمة، وذلك في أعقاب التدخل من قبل وزير الخارجية يائير لابيد، من أجل حل الخلاف بين الطرفين حول تخفيض أجور العاملين في السفارة.

ونقلت القناة العبرية عن العاملين في وزارة الخارجية الإسرائيلية قولهم إن "وزارة المالية تجاهلت مطالبهم بمنع تخفيض الأجور، ما أدى إلى الإعلان الفوري عن إيقاف كافة أنشطة الموظفين في السفارة الإسرائيلية بكييف".

وأفاد موقع "غلوبس" الإسرائيلي بأنه تم حل الأزمة التي أدت إلى وقف نشاط السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأوكرانية وذلك بعد إجراء وزير الخارجية يائير لابيد اتصالا هاتفيا مع وزير المالية أفيغدور ليبرمان وأبلغه بأنه بسبب التوتر في أوكرانيا يجب الاستمرار في منح زيادة المخاطر بالمعاش لموظفي السفارة في كييف.

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