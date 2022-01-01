  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس طالت أكثر من 34 فلسطينيًا

الثلاثاء 01 فبراير 2022 08:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس طالت أكثر من 34 فلسطينيًا



رام الله / سما /

 اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء مخيم الامعري وشنت حملة اعتقالات واسعة.

وقالت مصادر محلية ان الاعتقالات طالت اكثر من 34 مواطنا في المخيم عُرف منهم حتى الآن كفاح طملية، مجاهد جاد الحق، حمزة حماد، حمزة عقل، فتحي السلمي، عمر ابو عطية، احمد براش، مهند سمارة، محمود السخوي، حمادة حماد، محمود ريتا، محمد الشحري، عوض النبالي، عبد السخوي، محمد السخوي، محمد العطعوط، حمادة أبو نبيل، وحسين أبو رضوان ومحمد سلامة ومحمد اللولو.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من مدينة رام الله الشاب يزن عابد.

وتزامنت حملة الاعتقالات في مخيم الامعري باعتقالات في مناطق اخرى، حيث اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم بلدة تقوع شرق بيت لحم شنت حملة اعتقالات طالت أحمد خالد صباح،  سامي علي صباح، محمود كامل صباح، ياسين يوسف صباح، امجد نايف صباح، مؤمن سليم صباح،  محمد خلف صباح،  محمد علي صباح.

كما اعتقلت قوات الاحتلال في مدينة قلقيلية الأسير المحرر مجدي أبو سمرة، وفي بلدة بيتا أحمد ذياب.

وفي محافظة القدس قالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اعتقلت الفتى بلال الجعبري، وموسى سليم من مدينة القدس،  ونمر أبو رياض من بلدة قطنة.

الأكثر قراءة اليوم

غزة: أجهزة الأمن تواصل الاستنفار بحثا عن الموقوف الفار من السجن

قرار بوقف الأعمال في مشروع إنشاء المدينة المصرية شمال قطاع غزة لهذا السبب..

"حماس" توضح حقيقة تلقّيها عرضاً إسرائيلياً عن "ضمانات الهدوء"

هل ستغلق "الأونروا" مدارسها بغزة في ظل انتشار المتحور الجديد "أوميكرون" ؟

الحوثيون يعلنون عن تفاصيل عملية واسعة في العمق الإماراتي

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ووزير الخارجية الأمريكي

هآرتس: عن "موت" مسن فلسطيني.. ضباط إسرائيليون: جنودنا لم يروا أمامهم إنساناً

الأخبار الرئيسية

o

الاحتلال يشرع بهدم منزل الشهيد فادي أبو شخيدم في مخيم شعفاط بالقدس

تبرع

اذاعة الجيش: دحلان وجد طريقا التفافيا تجاوز فيه رام الله

الأرصاد: منخفضان جويان يضربان الأراضي الفلسطينية هذا الأسبوع..ماذا عن الثلوج ؟

وفد

تفاصيل لقاءات وفد الجهاد الاسلامي مع المسؤولين في الجزائر

هآرتس: عن "موت" مسن فلسطيني.. ضباط إسرائيليون: جنودنا لم يروا أمامهم إنساناً

الاتصالات الفلسطينية