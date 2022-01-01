حالة الطقس: فرصة لسقوط أمطار متفرقة حتى ساعات الظهيرة

رام الله / سما /

يكون الجو اليوم الثلاثاء غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا الى بارد نسبيا نهارا وشديد البرودة ليلا حيث تبقى درجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام، وتبقى الفرصة مهيأة حتى ساعات الظهيرة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، وتميل الأجواء الى الاستقرار خلال ساعات المساء والليل والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو شديد البرودة فوق معظم المناطق ويتوقع ، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .