الشرطة تتمكن من حل لغز عملية السطو على محل مجوهرات في طولكرم

طولكرم/سما/

تمكنت الشرطة مساء اليوم الإثنين، من حل لغز عملية السطو وتضبط المركبة التي استخدمت في عملية السطو على محل مجوهرات في طولكرم .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة انه بناءً على الشكوى التي تقدم بها صاحب أحد محال المجوهرات لفرع المباحث العامة بطولكرم حول تعرض محله لمحاولة سطو ظهر اليوم الاثنين، من قبل ثلاثة ملثمين ولم يتمكنوا من السطو وفروا من المكان، وعلى الفور قامت شرطة المباحث العامة وطاقم الادلة الجنائية بالوصول للمكان بوقت قصير وقامت بالبحث والتحري وضمن المتابعة الحثيثة للقضية قام فرع المباحث العامة بضبط المركبة التي استخدمت في حادثة محاولة السطو على محل المجوهرات وجاري التعامل مع المركبة من قبل طاقم الادلة الجنائية.



وأكدت الشرطة انه تم التعرف على هوية الاشخاص المشتبه فيهم و الذين قاموا بالفرار الى داخل الخط الاخضر.