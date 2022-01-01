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"إسرائيل"تطور نظم المراقبة على الحدود مع الأردن

الثلاثاء 01 فبراير 2022 12:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل"تطور نظم المراقبة على الحدود مع الأردن



القدس المحتلة/سما/

قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بتركيب وسائل جديدة تساعدها على جمع المعلومات لمنع عمليات التهريب، وتحديدا الأسلحة، على الحدود مع الأردن.


و  أفاد موقع "إسرائيل ديفينس" بأنه تم في القطاع الجنوبي من الحدود الأردنية، وضع وسائل جديدة لجمع المعلومات لمنع تهريب الأسلحة، حيث تم وضع وسيلتين جديدتين لجمع المعلومات مؤخراً لتحسين القدرات الدفاعية في المنطقة، وخاصة أنشطة إحباط تهريب الأسلحة".

جاءت تفاصيل وسائل جمع المعلومات الجديدة خلال جولة مشتركة للقطاع الجنوبي من الحدود الأردنية بمشاركة قادة القوات الأمنية في الجيش الإسرائيلي بمنطقة لواء يوآف المناطقي، وقائد شرطة المنطقة الجنوبية بيريتس عمار، وقائد المنطقة الجنوبية اللواء اليعازر توليدانو، وقائد المنطقة الجنوبية في جهاز الأمن العام "الشاباك" وقادة آخرون.


وكانت موضوعات المناقشة هي "الدفاع المكاني في تلك المنطقة، ومنع تهريب الأسلحة، وقدرات مكافحة (الإرهاب)، وإنشاء وسائل جديدة لجمع المعلومات في القطاع الجنوبي".

وبحسب موقع "إسرائيل ديفينس" فإن "إحدى الوسائل هو منطاد تكتيكي تم تدشينه في منتصف شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي كجزء من تعزيز القدرات الدفاعية على الحدود الاردنية، وهو منطاد جديد للمراقبة في منطقة اللواء. أما الجهاز الآخر الذي تم تركيبه في الأيام الأخيرة هو برج (برج حديدي قد يحمل كاميرا متطورة ومجسات) لم ينشر الجيش صوره بعد".

وتكررت في الآونة الأخيرة عمليات تهريب أسلحة من الأردن عبر الحدود البرية الشرقية إلى داخل إسرائيل، حيث أحبطت قوات الجيش الإسرائيلي العديد منها وقامت بمصادرة الأسلحة، واقتياد المهربين إلى التحقيق معهم قبل تحويلهم إلى المحاكمة.

#الاردن #اسرائيل

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