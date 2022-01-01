  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وقفة في جنين للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة ودعما للأسير أبو حميد

الثلاثاء 01 فبراير 2022 12:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة في جنين للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة ودعما للأسير أبو حميد



جنين/سما/

 تواصلت الفعاليات المطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي والداعمة للأسير ناصر أبو حميد الذي يعاني وضعا صحيا صعبا في جنين.

وفي هذا السياق، طالب ذوو الشهداء المحتجزة جثامينهم وذوو الأسرى والأسرى المحررون في محافظة جنين، مساء اليوم الإثنين، كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالضغط على سلطات الاحتلال لتسليم جثامين الشهداء المحتجزة، والعمل على إنقاذ حياة الأسير ناصر أبو حميد.

وحمّل المشاركون في الاعتصام المتواصل داخل الخيمة المقامة في ميدان عميد الأسرى كريم يونس وسط مدينة جنين، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة على حياة الأسير أبو حميد.

وأكدوا الاستمرار في تنظيم الفعاليات حتى يتم استرداد جثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجات الاحتلال و"مقابر الأرقام".

#جنين #الاسير ناصر ابو حميد

الأكثر قراءة اليوم

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

غزة: أجهزة الأمن تواصل الاستنفار بحثا عن الموقوف الفار من السجن

قرار بوقف الأعمال في مشروع إنشاء المدينة المصرية شمال قطاع غزة لهذا السبب..

"حماس" توضح حقيقة تلقّيها عرضاً إسرائيلياً عن "ضمانات الهدوء"

لهذا السبب .. ترامب يهدد بأكبر احتجاجات على الإطلاق تشهدها أمريكا

هل ستغلق "الأونروا" مدارسها بغزة في ظل انتشار المتحور الجديد "أوميكرون" ؟

طقس فلسطين : أجواء شديدة البرودة واحتمال سقوم أمطار مساء اليوم

الأخبار الرئيسية

تبرع

اذاعة الجيش: دحلان وجد طريقا التفافيا تجاوز فيه رام الله

الأرصاد: منخفضان جويان يضربان الأراضي الفلسطينية هذا الأسبوع..ماذا عن الثلوج ؟

وفد

تفاصيل لقاءات وفد الجهاد الاسلامي مع المسؤولين في الجزائر

هآرتس: عن "موت" مسن فلسطيني.. ضباط إسرائيليون: جنودنا لم يروا أمامهم إنساناً

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ووزير الخارجية الأمريكي

الاتصالات الفلسطينية