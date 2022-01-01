وقفة في جنين للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة ودعما للأسير أبو حميد

جنين/سما/

تواصلت الفعاليات المطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي والداعمة للأسير ناصر أبو حميد الذي يعاني وضعا صحيا صعبا في جنين.

وفي هذا السياق، طالب ذوو الشهداء المحتجزة جثامينهم وذوو الأسرى والأسرى المحررون في محافظة جنين، مساء اليوم الإثنين، كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالضغط على سلطات الاحتلال لتسليم جثامين الشهداء المحتجزة، والعمل على إنقاذ حياة الأسير ناصر أبو حميد.

وحمّل المشاركون في الاعتصام المتواصل داخل الخيمة المقامة في ميدان عميد الأسرى كريم يونس وسط مدينة جنين، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة على حياة الأسير أبو حميد.

وأكدوا الاستمرار في تنظيم الفعاليات حتى يتم استرداد جثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجات الاحتلال و"مقابر الأرقام".