  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

الناصرة: إصابة خطيرة لشاب بجريمة إطلاق نار

الإثنين 31 يناير 2022 10:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الناصرة: إصابة خطيرة لشاب بجريمة إطلاق نار



الناصرة/سما/

أُصيب شاب يبلغ من العمر 24 عاما بجراح خطيرة، جرّاء تعرّضه لإطلاق نار في مدينة الناصرة في وقت متأخر من مساء الإثنين.

وذكرت الشرطة في بيان أنّ الشاب قد أُصيب برصاص أُطلِق من سيارة مارّة من المكان الذين تواجد فيه الشاب داخل سيارته كذلك.

وأوضحت أن الشاب نُقِل للمشفى "الإيطالي" في حالة خطيرة، بعد أن قُدِّمت له الإسعافات الأوليّة من قِ[ل طاقم طبيّ.

ولم تبلغ الشرطة عن اعتقال أيّ مشتبه بهم، غير أنها ذكرت أن عناصرها وصلوا إلى المكان، "لتحديد مكان المشتبه بهم في إطلاق النار". وذكرت أنّها فتحت تحقيقا بملابسات الجريمة.

كما قالت الشرطة في البيان ذاته، إنّ "خلفية الجريمة صراع بين مجرمين".

وفي وقت سابق الإثنين، وقع تبادل إطلاق نار، بين دورية تابعة للشرطة ومجهوليْن اثنين، في قرية مجد الكروم، خلال مطاردة بوليسية أعقبت عملية سطو مسلح على محل مجوهرات في بلدة البعنة المجاورة.

وجاء ذلك بعد إصابة 3 أشخاص بجراح متفاوتة، تعرّض أحدهم لجراح خطيرة، جرّاء شجار نشب في مدينة القدس المحتلة، مساء الإثنين.

#الناصرة #جريمة اطلاق نار

الأكثر قراءة اليوم

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

غزة: أجهزة الأمن تواصل الاستنفار بحثا عن الموقوف الفار من السجن

قرار بوقف الأعمال في مشروع إنشاء المدينة المصرية شمال قطاع غزة لهذا السبب..

"حماس" توضح حقيقة تلقّيها عرضاً إسرائيلياً عن "ضمانات الهدوء"

لهذا السبب .. ترامب يهدد بأكبر احتجاجات على الإطلاق تشهدها أمريكا

هل ستغلق "الأونروا" مدارسها بغزة في ظل انتشار المتحور الجديد "أوميكرون" ؟

طقس فلسطين : أجواء شديدة البرودة واحتمال سقوم أمطار مساء اليوم

الأخبار الرئيسية

تبرع

اذاعة الجيش: دحلان وجد طريقا التفافيا تجاوز فيه رام الله

الأرصاد: منخفضان جويان يضربان الأراضي الفلسطينية هذا الأسبوع..ماذا عن الثلوج ؟

وفد

تفاصيل لقاءات وفد الجهاد الاسلامي مع المسؤولين في الجزائر

هآرتس: عن "موت" مسن فلسطيني.. ضباط إسرائيليون: جنودنا لم يروا أمامهم إنساناً

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ووزير الخارجية الأمريكي

الاتصالات الفلسطينية