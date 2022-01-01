الاحتلال يعلن اعتقال 9 فلسطينيين بحجة احباط بنية تحتية لتنفيد العمليات

القدس المحتلة/سما/

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية نفذ مساء الإثنين، عملية لإحباط بنية تحتية لتنفيذ العمليات والاستيلاء على أسلحة في غور الأردن.



وذكر الجيش وفق القناة 7 العبرية أنه اعتقل خلال العملية 9 فلسطينيين اقتادتهم شرطة حرس الحدود للاستجواب.



وأوضح أن ضبط 16 مركبة بدعوى أنها غير قانونية ومسدس وذخيرة ومعدات عسكرية مسروقة.



ونوه الجيش أنه خلال العملية اندلعت مواجهات عنيفة رشق خلالها عشرات الفلسطينيين الحجارة وألقوا عبوات ناسفة على قوات الجيش الإسرائيلي، ولم تقع إصابات في صفوف الجنود.

وكانت مصادر فلسطينية ذكرت فجر اليوم أن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة بالضفة وقرى القدس واعتقلت ما لا يقل عن 25 مواطنًا، منهم على الأقل 7 من أريحا.