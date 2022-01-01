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السعودية تدين استهداف الحوثيين الإمارات وتعلن دعمها لها "في كل ما تتخذه من إجراءات"

الإثنين 31 يناير 2022 07:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تدين استهداف الحوثيين الإمارات وتعلن دعمها لها "في كل ما تتخذه من إجراءات"



الرياض/سما/

أدانت الخارجية السعودية بشدة استهداف الحوثيين الإمارات، وجددت التأكيد على دعم الرياض لأبو ظبي في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمن البلاد.

وقالت الخارجية في بيانها إنها تدين وتستنكر بشدة محاولات الحوثيين "المدعومين من إيران استهداف المناطق والأعيان المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بهجمات متتالية آخرها إطلاق صاروخ باليستي على إمارة أبو ظبي".

وجددت الوزارة تضامن المملكة "الكامل مع دولة الإمارات" ومساندتها والوقوف معها "ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".

#السعودية #الامارات

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