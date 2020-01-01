  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ووزير الخارجية الأمريكي

الإثنين 31 يناير 2022 07:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ووزير الخارجية الأمريكي



رام الله/سما/

أجرى اتصال هاتفي، مساء اليوم الإثنين، بين سيادة الرئيس محمود عباس، ووزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن.

وجرى خلال الاتصال بحث آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية والعلاقات الثنائية بين الجانبين الفلسطيني والأميركي.

حيث جدد الرئيس التأكيد لوزير الخارجية الأميركي أن الوضع الحالي غير قابل للاستمرار، وعلى ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ووقف النشاطات الاستيطانية، ووقف اعتداءات وإرهاب المستوطنين، وأهمية احترام الوضع التاريخي في الحرم الشريف، ووقف طرد السكان الفلسطينيين من أحياء القدس، ووقف التنكيل بالأسرى واحتجاز الجثامين، ووقف اقتطاع الضرائب وخنق الاقتصاد الفلسطيني.

وشدد الرئيس على ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقوّض حل الدولتين، والانتقال لتطبيق الاتفاقيات الموقّعة بين الجانبين، وعقد اجتماعات اللجنة الرباعية الدولية على المستوى الوزاري، من أجل البدء بعملية سياسية حقيقية وفق قرارات الشرعية الدولية، وأن المجلس المركزي القادم سيقوم بتقييم الأوضاع، واتخاذ القرارات اللازمة لحماية حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني.

وأشار  إلى أهمية مواصلة العمل لتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأميركية، وتذليل العقبات التي تعترض طريق هذه العلاقات.

من جانبه، نقل وزير الخارجية الأمريكي بلينكن تحيات الرئيس بايدن للرئيس عباس، وتأكيده على التزام الولايات المتحدة الأميركية بحل الدولتين وأهمية خلق أفق سياسي.

ومن ناحية أخرى، أشار الوزير الأميركي بلينكن إلى إدراك إدارة الرئيس بايدن للصعوبات السياسية والاقتصادية التي تمر بها السلطة الفلسطينية، مؤكدا رفضها للاستيطان واعتداءات المستوطنين، والاجتياحات في مناطق السلطة الفلسطينية، ورفض طرد السكان وهدم البيوت، مؤكدا التزام الإدارة الأميركية بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية.

وأوضح الوزير بلينكن أنه سينقل إلى الرئيس بايدن والمسؤولين في إدارته عن التحديات والصعوبات التي تواجه الفلسطينيين، وأنه سيقوم بإجراء الاتصالات مع جميع الأطراف المعنية، والعمل المشترك مع الجميع للمضي قدما لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: عراك بالأيدي بين الوزير مجدلاني ونقيب الأطباء شوقي صبحة

غزة: أجهزة الأمن تواصل الاستنفار بحثا عن الموقوف الفار من السجن

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

تعرف على حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

"حماس" توضح حقيقة تلقّيها عرضاً إسرائيلياً عن "ضمانات الهدوء"

لهذا السبب .. ترامب يهدد بأكبر احتجاجات على الإطلاق تشهدها أمريكا

صحيفة عبرية: الحلم "الصهيوني" في أرض فلسطين يتبدد

الأخبار الرئيسية

مدارس

هل ستغلق "الأونروا" مدارسها بغزة في ظل انتشار المتحور الجديد "أوميكرون" ؟

طالع : أبرز قرارات مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية

غانتس يحرض السلطة على فصائل المقاومة وهذا ما يطالب به لتعزيز العلاقات مع "اسرائيل"

999

محلل إسرائيليّ: الكيان يلفظ أنفاسه الأخيرة وعلينا المُغادرة فورا..

=

قرار بوقف الأعمال في مشروع إنشاء المدينة المصرية شمال قطاع غزة لهذا السبب..

الاتصالات الفلسطينية