صحة غزة: للأسف سنسجل المزيد من الوفيات والاصابات بعد دخول "أوميكرون" إلى القطاع

غزة/سما/

أعلن نائب مدير عام الرعاية الأولية بوزارة الصحة، مجدي ضهير، عن توقّعات الوزارة، بزيادة أعداد الإصابات بشكل مستمر ويومي، بعد دخول المتحور الجديد "أوميكرون" إلى قطاع غزة.

وأشار ضهير، في حديث لإذاعة "صوت القدس": "يوجد بين الحالات المصابة حالات خطيرة وحرجة، وللأسف سنسجل مزيدا من الوفيات".

وقال: إنّ "الإجراءات الدولية لم تنجح في كبح جائحة كورونا وخصوصا متحور أوميكرون"، لافتًا إلى أنّ الوزارة لن تكرر تجربة الدول الأخرى التي فشلت في كبح الجائحة من خلال الإغلاق.

وأضاف: إنّ "الوزارة تقوم به هو توفير الاحتياجات الطبية والصحية لمواجهة الجائحة"، مبيّنًا أنّ أعراض "أوميكرون" طفيفة وتظهر بصورة أقل شدة من المتحورات السابقة وعملية العزل للمصاب تكون لخمسة أيام.

وأوضح أنّ المصاب بمتحور اوميكرون يعاني لمدة يومين أو ثلاثة وتختفى الأعراض، مؤكّدًا أنّ اللقاح لا يمنع العدوى، لكنه يقلل الأعراض التي تصاحب الإصابة بفايروس كورونا.

ولفت نائب مدير عام الرعاية الأولية، إلى أنّ أغلب الوفيات التي سجلت جراء فايروس كورونا كانوا من كبار السن ولم يتلقوا اللقاحات، منوهًا إلى أنّ 590 ألف شخص تلقوا اللقاح الأولي، ودعا المواطنين إلى تلقي باقي الجرعات.