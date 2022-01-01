حماس تدعو لزيادة التحرك الشعبي لإسناد الأسرى

غزة/سما/

دعت حركة حماس، مساء اليوم الإثنين، إلى زيادة التحرك الشعبي لإسناد الأسرى الفلسطينيين والدفاع عنهم في ظل ممارسات الاحتلال بحقهم.

وقال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس، إن ممارسات الاحتلال بحق آلاف الأسرى والأسيرات في سجونه، واستمرار الاعتقالات الإدارية، وسياسة الإهمال الطبي، لا سيما في البرد القارس، وانتشار جائحة كورونا، وتدهور الحالة الصحية للأسير المصاب بالسرطان “ناصر أبو حميد”، تعكس خطورة ما يجري داخل السجون من جرائم وقمع وانتهاكات وتنكيل.



وأكد برهوم أن ممارسات الاحتلال تستدعي من الجميع تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية لإسناد الأسرى والدفاع عنهم بكل قوة، وزيادة التحرك الشعبي على الصعد كافة، وبما يتوازى مع حجم هذه الجريمة وهذه المعاناة، والضغط على الاحتلال بأشكال وأدوات النضال والكفاح كافة، لوقف مسلسل المعاناة بحق الحركة الأسيرة.

وطالب الناطق باسم حماس، المؤسسات الحقوقية والدولية، خاصة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ومنظمة الصليب الأحمر، بتوثيق كل هذه الجرائم والانتهاكات بحق الأسرى، والعمل على وقفها، داعيًا الجهات المعنية الدولية إلى كشف جرائم الاحتلال بحق الأسرى، ومحاسبته ومحاكمة قياداته.

وبعث برهوم، بالتحية لكل الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، وللذين يقاومون بإرادة وإصرار سياسات الاعتقال الإداري، ويقاطعون ما يسمى بالمحاكم الإسرائيلية، مؤكدًا على أن حماس والشعب الفلسطيني يقفان مع الأسرى والدفاع عنهم وعن حقوقهم حتى إنهاء معاناتهم.