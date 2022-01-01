قرار بوقف الأعمال في مشروع إنشاء المدينة المصرية شمال قطاع غزة لهذا السبب..

غزة/سما/

أعلنت وزارة السياحة والآثاربغزة، اليوم الإثنين، وقف العمل في مشروع إنشاء المدينة المصرية الواقعة في بيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة.

وقالت الوزارة "خلال العمل في مشروع إنشاء المدينة المصرية الواقعة في بيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة، تم العثور على بقايا قبر من العهد الروماني، وعلى الفور توجهت طواقم الوزارة إلى المكان وأجرت فحوصات أولية، وتحفظت على المقتنيات التي عُثر عليها في هذه القبر".

وأوضحت الوزارة أنه تم إبلاغ وزارة الأشغال العامة بوقف العمل في المكان الذي أُكتشف فيه القبر وإغلاق المنطقة.



كما تم تشكيل لجنة مختصة لدراسة المكتشفات الأثرية، والتعرف على ماهيتها وقيمتها التاريخية، والخروج بتوصيات مناسبة للتعامل مع الموقع المكتشف، بحسب البيان.

















