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ارتفاع في أسعار الكهرباء في "اسرائيل" اليوم

الإثنين 31 يناير 2022 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع في أسعار الكهرباء في "اسرائيل" اليوم



القدس المحتلة/سما/

ترتفع أسعار الكهرباء بـ5.7% بدءا من يوم غد الثلاثاء، وفقا لإعلان شركة الكهرباء الإسرائيلية، اليوم.

وكانت الشركة قد أعلنت قبل نحو الشهر عن إمكانية رفع أسعار الكهرباء بـ .%4.9

ونشرت سلطة الكهرباء، حديثا، ما يسمى "الاستماع للجمهور" وهو إجراء اعتيادي، حول حتلنة أسعار الكهرباء للعام الجديد، وتبين من المنشور أنه سيتم رفع أسعار الكهرباء بنسبة 4.9%، أي من 43.3 أغورة للكيلوواط، اليوم، إلى 45.68 أغورة. وجاء هذا القرار بزيادة أسعار الكهرباء بعد خفضها في العامين الماضيين.

وما يذكر أنه أسعار الكهرباء في البلاد تُحدد، وفقا للإجراءات في سوق الكهرباء، إذ أن كافة مصروفات سوق الكهرباء يجب أن تكون مغطاة من قبل التسعيرة.

وصرحت شركة الكهرباء أن السبب الأساس لرفع الأسعار لإمداد الزبائن بالتيار الكهربائي هو ارتفاع سعر الفحم الحجري في العالم، الذي ازداد في بأكثر من 100% في العام الأخير، وتأثير سعر الفحم تم تقليله بفعل تراجع الدولار، لكن في المجمل تسبب بارتفاع بنحو 11% بأسعار احتساب التسعيرة للكهرباء.

#اسعار الكهرباء #اسرائيل

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