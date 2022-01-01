نقابات العمال: توقعات باستبدال تصاريح التجار بتصاريح عمل في الداخل المحتل خلال شهرين

رام الله/سما/

قال أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد: إنه "في الوقت القريب من المتوقع استبدال تصاريح التجار بتصاريح عمل في الداخل الفلسطيني المحتل"، مؤكدًا على أن الأمر قد يستغرق شهرًا أو شهرين.

وأوضح في تصريح إذاعي، ظهر يوم الإثنين، أن عملية الاستبدال لتصاريح عمل تسير ضمن الإجراءات القانونية وإلغاء كافة القرارات السابقة من قبل الجانب الإسرائيلي، والسماح لعمال من قطاع غزة بالعمل في الأراضي المحتلة عام 48.

وحول مقترح تحويل رواتب العمال بالداخل للبنوك، بين أن الهدف من ذلك ضمان حق، موضحاً أن راتب كل عامل سيحول من مشغله الإسرائيلي لحسابه الشخصي مباشرة، دون تلاعب من أي جهة.



ولفت سعد إلى أننا بحاجة لمحاربة سماسرة التصاريح بشكل جماعي من قبل أبناء شعبنا، واصفاً هذه الفئة بمصاصي الدماء، ومن هذا المنطلق توجد مساعي لتوفير خط مجاني لاستقبال كافة الشكاوي.