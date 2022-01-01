  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نقابات العمال: توقعات باستبدال تصاريح التجار بتصاريح عمل في الداخل المحتل خلال شهرين

الإثنين 31 يناير 2022 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابات العمال: توقعات باستبدال تصاريح التجار بتصاريح عمل في الداخل المحتل خلال شهرين



رام الله/سما/

قال أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد: إنه "في الوقت القريب من المتوقع استبدال تصاريح التجار بتصاريح عمل في الداخل الفلسطيني المحتل"، مؤكدًا على أن الأمر قد يستغرق شهرًا أو شهرين.

وأوضح في تصريح إذاعي، ظهر يوم الإثنين، أن عملية الاستبدال لتصاريح عمل تسير ضمن الإجراءات القانونية وإلغاء كافة القرارات السابقة من قبل الجانب الإسرائيلي، والسماح لعمال من قطاع غزة بالعمل في الأراضي المحتلة عام 48.

وحول مقترح تحويل رواتب العمال بالداخل للبنوك، بين أن الهدف من ذلك ضمان حق، موضحاً أن راتب كل عامل سيحول من مشغله الإسرائيلي لحسابه الشخصي مباشرة، دون تلاعب من أي جهة.


ولفت سعد إلى أننا بحاجة لمحاربة سماسرة التصاريح بشكل جماعي من قبل أبناء شعبنا، واصفاً هذه الفئة بمصاصي الدماء، ومن هذا المنطلق توجد مساعي لتوفير خط مجاني لاستقبال كافة الشكاوي.

#تصاريح التجار #الداخل المحتل

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: عراك بالأيدي بين الوزير مجدلاني ونقيب الأطباء شوقي صبحة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

مسؤول فلسطيني: نعمل على ثلاثة مسارات للخروج من الأزمة المالية

تعرف على حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

"حماس" توضح حقيقة تلقّيها عرضاً إسرائيلياً عن "ضمانات الهدوء"

لهذا السبب .. ترامب يهدد بأكبر احتجاجات على الإطلاق تشهدها أمريكا

صحيفة عبرية: الحلم "الصهيوني" في أرض فلسطين يتبدد

الأخبار الرئيسية

روسيا

ما علاقة روسيا بالغارات الإسرائيلية على دمشق ؟

الجزائر تعلن انطلاق قطار المصالحة الفلسطينية

6 وفيات و10444 إصابة جديدة بـ"كورونا" و1296 حالة تعاف في فلسطين

غزة: أجهزة الأمن تواصل الاستنفار بحثا عن الموقوف الفار من السجن

أبو وردة: الوضع الوبائي في غزة خطير جدا والمنحنى الوبائي في تصاعد سريع جدا ولم نشهده مسبقا

الاتصالات الفلسطينية