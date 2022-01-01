الرجوب يبحث مع وزير الشباب والرياضة المصري تعزيز التعاون

القاهرة/سما/

بحث رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الفريق جبريل الرجوب، اليوم الإثنين، في العاصمة المصرية القاهرة، مع وزير الشباب والرياضة المصري، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب أشرف صبحي، آليات تعزيز التعاون بين البلدين.

وتناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الرياضية والشبابية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين ليشمل العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى مناقشة كيفية تفعيل تبادل الوفود الشبابية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

ووجه الفريق الرجوب الشكر والتقدير والامتنان للقيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المتواصل للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي لديه اهتمام كبير بقطاعات الشباب والرياضة والبنية التحتية في مصر والتي أصبحت تنافس على المستوي العالمي ومؤهله لاستضافة كبرى الأحداث والفعاليات، مشيدا بمجهودات صبحي في سبيل النهوض بالرياضة المصرية.

كما وجه الرجوب الدعوة للوزير صبحي لحضور منافسات بطولة القدس والكرامة المزمع تنظيمها في فلسطين بمشاركة ثلاثة أندية من فلسطين وثلاثة أندية من الأردن، والتي ستقام بحضور لفيف من الشخصيات العربية ووزراء الشباب والرياضة العرب، في الفترة من 19-29 مارس المقبل بالضفة الغربية.

بدوره، أكد صبحي أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع فلسطين بمصر، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تعمل في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف ودعم التعاون المشترك، خاصة مع الأشقاء العرب امتدادا للموقف المصري الراسخ تجاه القضية الفلسطينية والتي تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية المصرية إلى جانب الاهتمام والتقارب بين الشعبين المصري والفلسطيني في ظل القيادة الحكيمة بقيادة الرئيس السيسي.

وأوضح أن الوزارة بصدد إقامة معرض مكبر للحرف والصناعات والمشغولات اليدوية، مشيرا إلى توجيه الدعوة لمشاركة الجانب الفلسطيني لهذا المعرض في سياق التقارب المصري الفلسطيني في شتى المجالات، خاصة الشبابية والرياضية منها.