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سوريا تدين جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني

الإثنين 31 يناير 2022 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
سوريا تدين جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني



دمشق/سما/

أدانت سوريا، ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من هدم وتدمير إجراميين لممتلكات الشعب الفلسطيني مجددة دعوتها المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته وحماية الشعب الفلسطيني ووقف الجرائم الإسرائيلية فوراً.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان لها: "تدين حكومة الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من هدم وتدمير إجراميين لممتلكات الشعب الفلسطيني في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك هدمها لمنزلي عائلة صالحية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة واعتقال أفراد الأسرة".

وأضافت، إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من عمليات هدم المنازل والاعتقال التعسفي للمواطنين والاستيلاء على أراضيهم يشكل جريمة تتناقض مع القانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة التابعين للأمم المتحدة.

وجددت الوزارة دعوة سوريا المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وحمايته وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية ووقف هذه الجرائم الإسرائيلية فوراً.

وأكدت وقوف سوريا إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه بالحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس.

#سوريا #جرائم الاحتلال #فلسطين

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