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هيئة الأسرى والجامعة الأمريكية يوقعان مذكرة تفاهم لتقديم خدمات طبية

الإثنين 31 يناير 2022 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى والجامعة الأمريكية يوقعان مذكرة تفاهم لتقديم خدمات طبية



رام الله/سما/

وقعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين والجامعة العربية الأمريكية، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم لتقديم خدمات طبية في مجالات طب الأسنان والعيون والمختبرات الطبية والعلاج الطبيعي والوظيفي، للأسرى المحررين وذويهم وأسرهم، ولموظفي الهيئة وأُسرهم.

وأوضحت الهيئة في بيانها، أن هذه المذكرة التي وُقعت من قبل رئيس الهيئة قدري أبو بكر، ورئيس الجامعة زيدان أبو زهري، تأتي في سياق التعاون بين المؤسستين لتقديم الخدمات الطبية المذكورة سابقا والمتوفرة لدى الجامعة، من أجل خدمة الأسرى المحررين وعائلاتهم ومساعدتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والمعقدة.

وأشارت إلى أن مذكرة التفاهم تضمنت نسب خصم واضحة، وتساعد في تلقي الخدمات الطبية، وتقديم العلاجات بشكل منظم وممنهج ومسؤول، وأن هذا التعاون يؤكد اهتمام مؤسسات وقطاعات المجتمع المحلي بقضية أسرانا، والحرص على الوقوف إلى جانبهم ومساعدتهم بكافة الوسائل والطرق.

وثمنت الهيئة هذا التوجه المنتمي والمسؤول من قبل الجامعة العربية الأمريكية وطواقمها، متمنية من كافة المؤسسات الوطنية المبادرة لخدمة أسرانا ومحررينا وأسرهم وعائلا

#هيئة شؤون الأسرى #الجامعة الأمريكية

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