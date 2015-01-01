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الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة 20 سنة وغرامة 20 ألف دينار لمدان بتهمة حيازة مواد مخدرة

الإثنين 31 يناير 2022 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة 20 سنة وغرامة 20 ألف دينار لمدان بتهمة حيازة مواد مخدرة



رام الله/سما/

أصدرت محكمة بداية بيت لحم برئاسة القاضي جمال شديد، حكما بإدانة المتهم (خ،م) بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار سندا لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة 20 سنة وغرامة 20 ألف دينار.

جاء هذا الحكم استنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة اياد عبده بعد أن قامت نيابة بيت لحم بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولا على إثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة بيت لحم.

#الاشغال الشاقة #المخدرات #رام الله

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