بنك فلسطين يطلق خدمة الدفع لتاجر باستخدام رمز QR code عبر تطبيق بنكي

رام الله / سما /

أطلق بنك فلسطين خدمة دفع رقمية جديدة لعملائه، والتي تتيح لهم من خلالها إمكانية الدفع الفوري للتاجر بكل سهولة وأمان وفي وقت قصير، وبخطوات سريعة وآمنة باستخدام رمز "CODE QR"، عبر تطبيق "بنكيe".

وستتيح الخدمة الرقمية الجديدة لعملاء البنك إمكانية دفع قيمة مشترياتهم بشكل مباشر وسريع، ضمن معايير آمنة، وبما يكفل توفير الوقت والجهد لهم وللتاجر، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى خدمة الدفع لتاجر بواسطة رمز "CODE QR"، قبل أو بعد تسجيل الدخول على تطبيق بنكي، علماً أن العمولة التي سيتم تحصيلها من التاجر هي عمولة منافسة جداً، بحيث يخصم من التاجر 0.25% من قيمة المشتريات، مما يشكل حافزاً لمزودي الخدمات والتجار على قبول عمليات الدفع بواسطة رمز "CODE QR".

وتمتاز خدمة "الدفع لتاجر" باستخدام رمز"CODE QR"، بقدرة العميل على الدفع مباشرة من خلال استخدام هاتفه الذكي عند القيام بأي عملية شراء أو تسوق، إضافة إلى قدرته في إجراء الحركة التي يريدها بشكل سهل وغير معقد، بحيث يكون الخصم مباشرة من حساب العميل البنكي، وهذا يتم إما من خلال الدفع بمسح رمز "CODE QR" الموجود لدى التاجر دون تدخله، أو من خلال الوصل الصادر عن جهاز قبول البطاقات وعمليات الدفع المختلفة.

وأكد مدير عام بنك فلسطين السيد محمود الشوا أن البنك يسعى دائماً إلى تعزيز الابتكارات والتقنيات الحديثة في القطاع المصرفي، عبر تطوير وتصميم خدمات مصرفية رقمية عصرية، تتماشى مع احتياجات عملائه وتطلعاتهم المالية، وهذا ما ساهم في الحفاظ على مكانته بين المصارف الأخرى، كبنك ريادي مضطلع بدوره الاقتصادي والتنموي، بما يحقق مبدأ الشمول المالي.

وأضاف الشوا أن الخدمة الرقمية التي أطلقها البنك تأتي استكمالاً لخدمات الدفع الرقمية المختلفة التي يملكها بنك فلسطين في محفظته، ما يسهم في الدخول إلى قطاعات اقتصادية جديدة لم تكن مستهدفة سابقاً، إضافة إلى أنه سيوفر لها حلولاً في عمليات البيع والتجارة من خلال الدفع الرقمي، مؤكداً أن التوجه نحو توفير المزيد من الخدمات الرقمية لجمهور العملاء، سيجعل منا أكثر شمولية في هذا المجال، لاسيما استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني، وأجهزة قبول عمليات التسديد المختلفة، بما يشمل التجارة الإلكترونية، علماً أن بنك فلسطين كان من أوائل البنوك التي تبنت سياسة تعزيز الرقمنة في أنظمة المدفوعات ضمن استراتيجيته ورؤيته منذ التسعينيات من خلال العمل مع شركات مثل: فيزا، وماستركارد ويونيون بي.

يذكر أن خدمة "الدفع لتاجر" باستخدام رمز "CODE QR"، الخاصة بمجموعة بنك فلسطين، ستمكن العملاء الذين يستخدمون تطبيقات البنك الإسلامي العربي، وشركة بال بي، وبنك فلسطين، إمكانية الدفع من خلال رمز "CODE QR" موحد.

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