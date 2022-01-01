  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنون يواصلون رعي أبقارهم وتخريب المزروعات البعلية في خربة سمرة

الإثنين 31 يناير 2022 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT



الاغوار / سما /

يواصل مستوطنون رعي أبقارهم وتخريب مزروعات المواطنين في خربة سمرة بالأغوار الشمالية.

واعتمد المستوطنون على مدار الأسبوعين الماضي والحالي إطلاق أبقارهم في محاصيل المواطنين البعلية في مناطق عدة من الأغوار الشمالية، خاصة الحديدية ومكحول وسمرة.

وتسبب هذه الممارسات خسائر كبيرة للمواطنين في الأغوار، الذين يعتمدون على المحاصيل البعلية، كما أن هذه الانتهاكات تأتي ضمن سياسة الاستيطان الرعوي في مناطق الأغوار، بهدف منع المواطنين من الاستفادة من محاصيلهم لتهجيرهم من أراضيهم وتسهيل الاستيلاء عليها، وملاحقة الرعاة بحماية جنود الاحتلال وحرمانهم من استغلال المراعي.

#مستوطنون #الاغوار الشمالية #خربة سمرة

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: عراك بالأيدي بين الوزير مجدلاني ونقيب الأطباء شوقي صبحة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

مسؤول فلسطيني: نعمل على ثلاثة مسارات للخروج من الأزمة المالية

تعرف على حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

لهذا السبب .. ترامب يهدد بأكبر احتجاجات على الإطلاق تشهدها أمريكا

صحيفة عبرية: الحلم "الصهيوني" في أرض فلسطين يتبدد

لماذا ظهر هرتسوغ مطلقا لحيته في الإمارات؟

الأخبار الرئيسية

الجزائر تعلن انطلاق قطار المصالحة الفلسطينية

6 وفيات و10444 إصابة جديدة بـ"كورونا" و1296 حالة تعاف في فلسطين

"حماس" توضح حقيقة تلقّيها عرضاً إسرائيلياً عن "ضمانات الهدوء"

غزة: أجهزة الأمن تواصل الاستنفار بحثا عن الموقوف الفار من السجن

أبو وردة: الوضع الوبائي في غزة خطير جدا والمنحنى الوبائي في تصاعد سريع جدا ولم نشهده مسبقا

الاتصالات الفلسطينية