لفتة مثيرة من دي ماريا تجاه ميسي في منتخب الأرجنتين

وكالات / سما /

قرر الجناح الدولي الأرجنتيني أنخيل دي ماريا القيام بلفتة مثيرة للإعجاب، وذلك بعد أن رفض ارتداء القميص رقم 10 في مباراتي الألبيسيلستي في تصفيات كأس العالم هذا الأسبوع في غياب ليونيل ميسي.

كانت الأرجنتين قد تغلبت على تشيلي خارج أرضها يوم الجمعة بهدفي دي ماريا و لاوتارو مارتينيز، وكان السؤال الحائر وقتها عن اللاعب الذي سيرتدي القميص رقم 10 في ظل غياب اللا بولجا.

وحسب TYC SPORTS فقد تم عرض القميص على نجم باريس سان جيرمان أنخيل دي ماريا، والذي رفض العرض لسببين، الأول أنه لا يريد التخلي عن رقمه المفضل وهو القميص رقم 11 والثاني أنه فضل عدم ارتداء رقم قميص صديقه وزميله في باريس سان جيرمان.

وعلى عكس التوقعات حصل أنخيل كوريا على فرصة ارتداء القميص رقم 10، حيث تمكن لاعب أتلتيكو مدريد من ارتداء قميصه الجديد بعد أن دخل في مكان دي ماريا في الدقيقة 85.