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الكهرباء بغزة تصدر تنويهًا لمنتفعي خدمة العدادات الذكية

الإثنين 31 يناير 2022 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكهرباء بغزة تصدر تنويهًا لمنتفعي خدمة العدادات الذكية



غزة / سما /

أصدرت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة اليوم الإثنين، تنويهًا مهمًا للمواطنين المنتفعين من خدمة العدادات الذكية.

وقالت الشركة في تنويه لها : "تنوه الشركة للأخوة المواطنين المنتفعين من خدمة العدادات الذكية "ديكسن"، إلى أنها بصدد إيقاف نظام الشحن الخاص بتلك العدادات يوم الأربعاء القادم الموافق 2/2/ 2022م من الساعة( 08:30 صباحا وحتى الساعة 16:00 مساء) بهدف تطوير النظام".

وأضافت: "لذا فإن الشركة تهيب بالأخوة المواطنين ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة والتأكد من رصيد عداداتهم وشحنها إذا لزم الأمر قبل ذلك الموعد، كما تدعوا الشركة الأخوة في محطات الشحن ضرورة أخذ ذلك بعين الإعتبار عند التعامل مع المواطنين".

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