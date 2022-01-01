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الخارجية: إطلاق سراح دفعة جديدة من مواطنينا المحتجزين في تركيا

الإثنين 31 يناير 2022 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: إطلاق سراح دفعة جديدة من مواطنينا المحتجزين في تركيا



رام الله / سما /

أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى تركيا، نجاح جهودها مع السلطات التركية المختصة بالإفراج عن دفعة جديدة من مواطنينا المحتجزين.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها، اليوم الاثنين، إنه في إطار متابعتها لقضية المحتجزين في تركيا على خلفية محاولات الهجرة، فإنه تم في اليومين الماضيين الإفراج عن 31 شخصا كانوا محتجزين في سجن مالاطيا، و24 آخرين كانوا محتجزين في سجن تشنكري بالقرب من أنقرة.

وأفاد سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، بأن باقي المحتجزين سيتم إطلاق سراحهم على دفعتين خلال هذا الأسبوع.

#تركيا #وزارة الخارجية #فلسطين

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