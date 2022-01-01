  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

6 وفيات و10444 إصابة جديدة بـ"كورونا" و1296 حالة تعاف في فلسطين

الإثنين 31 يناير 2022 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
6 وفيات و10444 إصابة جديدة بـ"كورونا" و1296 حالة تعاف في فلسطين



رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الاثنين، تسجيل 6 وفيات، و10444 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1296 حالة تعافٍ خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الكيلة، في التقرير الوبائي حول الفيروس في فلسطين، أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة في قطاع غزة، حالة في جنين، حالتان في نابلس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "نابلس 1038، طولكرم 499، قلقيلية 222، بيت لحم 496، الخليل 738، ضواحي القدس 258، رام الله والبيرة 1318، سلفيت 199، جنين 355، طوباس 97، أريحا والأغوار 195، قطاع غزة 2369، مدينة القدس 2660".

وبينت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "نابلس 340، طولكرم 44، قلقيلية 16، بيت لحم 130، الخليل 69، ضواحي القدس 197، رام الله والبيرة 270، سلفيت 6، جنين 31، طوباس 28، أريحا والأغوار 70، قطاع غزة 1201، مدينة القدس 95".

وقالت: إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.8% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.2% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 79 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 162 مصابا، بينهم 23 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: عراك بالأيدي بين الوزير مجدلاني ونقيب الأطباء شوقي صبحة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

مسؤول فلسطيني: نعمل على ثلاثة مسارات للخروج من الأزمة المالية

تعرف على حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

لهذا السبب .. ترامب يهدد بأكبر احتجاجات على الإطلاق تشهدها أمريكا

صحيفة عبرية: الحلم "الصهيوني" في أرض فلسطين يتبدد

لماذا ظهر هرتسوغ مطلقا لحيته في الإمارات؟

الأخبار الرئيسية

الجزائر تعلن انطلاق قطار المصالحة الفلسطينية

"حماس" توضح حقيقة تلقّيها عرضاً إسرائيلياً عن "ضمانات الهدوء"

غزة: أجهزة الأمن تواصل الاستنفار بحثا عن الموقوف الفار من السجن

أبو وردة: الوضع الوبائي في غزة خطير جدا والمنحنى الوبائي في تصاعد سريع جدا ولم نشهده مسبقا

موشيه ديان وضعها.. الكشف عن خطة إسرائيلية منظمة للسيطرة عسكريًا على النقب

الاتصالات الفلسطينية