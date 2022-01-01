عزيزي الرجل.. 20 نصيحة للحصول على إطلالة مثالية: كاجوال ورسمي

وكالات / سما /

كي تكون صاحب مظهر أنيق، وأكثر دقة من 99% من الرجال الآخرين، تحتاج للمسات بسيطة إلى حد ما، وإلمام ببعض الأمور الصغيرة، وتنفيذها بشكل صحيح، ونقدم لك نصائح يمكنك القيام بها، لجعل نفسك تبدو أكثر حداثة وجاذبية، وفقا لما ذكره خبراء الموضة، عبر موقع «artofman»، المتخصص في شؤون وموضة الرجال.

- بعيدا عن الملابس الرسمية، تخلى عن أي شيء لم ترتديه منذ أكثر من عام، ويفضل التبرع به.

- يجب تعديل معظم الملابس الجديدة بعد شرائها عند الخياط، سواء البناطيل أو القمصان أو السترات إلى الخياط، ما لم تكن مصممة خصيصًا لك، كي تبدو جذابا للنساء.

- انفق المزيد من المال على قطع أقل من الملابس ذات الجودة العالية، لأنها تدوم أطول من الكمية، وتجعلك أفضل عند ارتدائها.

- اشتر بدلة، حتى لو لم تكن بحاجة إليها، فقط احصل على تجربة مقارنة أنماط مختلفة من السترات والأقمشة والقص، وتأكد من أن معيار الملاءمة، هو الاعتبار الأول الخاص بك.

- هناك ألوان أحذية أكثر من البني والأسود، والجلد الملون والمدبوغ، من الخيارات الرائعة للأحذية، احصل على القليل من الجنون مع الأحمر والرمادي.

- لا تقلق بشأن مطابقة الحذاء مع كل حزام، فالحزام الأسود جيد جدا مع الأحذية الرمادية أو البنية مع أحمر الثيران.

- يجب أن تنكسر أطراف البنطلونات من أعلى حذائك، هذا يعني أنها ترتكز برفق على الجلد نفسه، كما يجب ألا يكون هناك فجوة بين بنطالك وحذائك.

- ارتداء منديل الجيب، في أي وقت ترتدي فيه سترة.

- شراء أنماط ملابس لا تعتاد عليها أبدا، لتغيير الاستايل.

- اشتر بنطال سبور، بدلا من الجينز، ثم اشتر بقية الملابس تليق معك.

- أحزمة أو حمالات، اختر واحدة، ولا ترتدي أبدا كلاهما في نفس الوقت.

- ارتدِ ربطة عنق عندما لا تكون مضطرًا لذلك، فقط للمتعة.

- حاول تقليد ممثلك المفضل في استايل ملابسه.

- أحذية الجيمنازيوم مخصصة للصالة الرياضية فقط، وكذلك الجوارب الرياضية.

- ارتدي سترة خفيفة تحت سترة رياضية مع الجينز.

- احصل على زوج من البناطيل الملونة، فهي شيء غير تقليدي: أحمر، أخضر، أصفر، برتقالي.

- اقرأ كتابا أو مجلة عن الاستايل، إنه ممتع في بعض الأحيان.

- طابق لون شرابك مع لون بنطالك، معظم الوقت، عندما تريد أن تكون جريئًا، ارتدِ لونًا ساطعًا متباينًا بدلاً من ذلك.

- في أيام الصيف، يمكنك ارتداء قميص واحد، وفي الشتاء ارتدِ ما لا يقل عن طبقتين رائعتين في الأعلى، قميص أو سترة.

- استثمر في حقيبة لطيفة نهارية، أمتعتك جزء من استايلك.

- اصطحب صديقًا معك عند التسوق، سيخبرك مباشرة، عندما لا تليق بك الملابس.