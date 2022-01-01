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فيديو.. تدريب الغربان على جمع القمامة في السويد

الإثنين 31 يناير 2022 01:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. تدريب الغربان على جمع القمامة في السويد



وكالات / سما /

شهدت ضواحي مدينة سودرتيليه جنوب العاصمة السويدية، تدريب الغربان على جمع القمامة الصغيرة، ووضعها في آلة تقدم لها الطعام.

وأشار تقرير متلفز ، إلى أنه فى المقابل شركة كوفيد كلينينج هي التي تتولى التدريب، مؤسسها كريستيان هانسن، حيث أكد سهولة تدريب الغربان، وإمكانية تعلمها من بعضها البعض.

هانسن أكد أيضا أن هناك احتمالية ولو بنسبة قليلة، أن تأكل الغربان من القمامة بالخطأ.

التقديرات الأولية تشير إلى أن استخدام الغربان، قد يسمح بتقليص النفقات على التنظيف بحوالي 75%، وقد يتم توسيع التجربة لتشمل بقية مدن السويد في حال نجاح التجربة.

وأفادت وسائل إعلام سويدية بأن شركة "كورفيد كلينينج" أطلقت برنامجا لتدريب الغربان على جمع القمامة الصغيرة كأعقاب السجائر مثلا في شوارع السويد.

 

#الغربان #السويد #القمامة

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