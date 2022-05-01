بالأسماء: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء

غزة/ سما /

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الإثنين، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الثلاثاء الموافق 1 فبراير 2022.

وأشارت إلى أن السفر ليوم غدٍ سيكون للمتأخرين من الكشف السابق (5/2022) + الحافلة الأولى والثانية والثالثة حتى الرقم (100) من الكشف الجديد رقم (6/2022)، والحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (5/2022).

ودعت المسافرين التواجد في تمام الساعة 06:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، وإجراء فحص كورونا للمسافرين من الكشف الجديد غدًا الثلاثاء للباصات (الأولى والثانية والثالثة حتى 100) في مركز شهداء رفح الصحي ثم التوجه للصالة الخارجية للمعبر.

ونوهت إلى أن مواعيد إجراء فحص كورونا لباقي حافلات الكشف الجديد في جميع المراكز الصحية بالمحافظات، على النحو الآتي:

الثلاثاء 1/2 فحص الحافلات (باقي 3 حتى 5).

الأربعاء 2/2 فحص الحافلات (6 + 8).

الخميس 3/2 فحص الحافلتين (9 + 10).

وأكدت على ضرورة التزام جميع المسافرين بموعد سفرهم وعدم التأخر عنه، وضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

للاطلاع على كشف (5/2022): اضغط هنا

للاطلاع على كشف (6/2022): اضغط هنا

للاطلاع على كشف الجوازات المصرية (5/2022): اضغط هنا

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